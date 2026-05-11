CyL sigue con déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, B-, O- y AB

Imágenes difundidas por @donasangre para llamar a la donación - @DONASANGRE

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia la segunda semana del mes de mayo con situación de déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, 0-, B- y AB- que siguen en rojo, como ocurrió la mayor parte de la semana precedente, con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los cinco grupos deficitarios y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos 0+, B+ y AB+.