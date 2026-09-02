CyL sigue por encima del millón de afiliados con 1.019.088, un 1,89% más que en 2025 pero un 0,30% menos que en julio

Archivo - Frutería en un mercado andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número medio de afiliados a la Seguridad Social en agosto de 2026 en Castilla y León volvió a superar la barrera del millón y llegó a los 1.019.088, un 1,89 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone una variación de 18.946 afiliados más, según los datos aportados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En España hubo un incremento mayor, en concreto del 3,13 por ciento, y Castilla y León ha registrado el segundo menor aumento de las comunidades autónomas sólo por delante de Extremadura.

Y si se compara la afiliación media de agosto con la de julio el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León cayó en 3.102 personas, lo que en términos relativos supuso un descenso del 0,30 ciento, por debajo en este caso que la media del país que cayó un 0,72 por ciento con 162.840 afiliados menos.

Castilla y León ha anotado en este caso el noveno mayor descenso porcentual de las comunidades.