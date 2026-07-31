CyL sigue en segundo puesto como destino preferido en turismo rural con 151.644 pernoctaciones en junio, un 2,6% más

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León se mantuvo en junio como segundo puesto como destino preferido en turismo rural del país, tras Baleares, y alcanzó las 151.644 pernoctaciones, un 2,65 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España cayeron un 0,3 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Además, Castilla y León registró en el sexto mes de 2026 un total de 76.809 viajeros, un 1,44 por ciento más que un año antes, de los que 64.233 son residentes en España y 12.575 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 1,97 noches, de nuevo inferior que la media (2,52 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 5.048, seguida de Baleares (4.129) y Andalucía (3.900).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de junio ascendió a 3.335 (17.613 en España), con 31.609 plazas estimadas (180.889 en todo el país).

El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 15,98 por ciento por plazas (22,78 en el resto de España), 35,81 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (39,88 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 20,35 por ciento, frente al 30,05 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 172,13, menor que el nacional (192,22) y un 0,75 por ciento más, cuando en España cayó un 0,13 por ciento.