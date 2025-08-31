CyL destina 75,5 millones a financiación a empresas para competitividad

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), ha alcanzado en 2024 las cifras "más elevadas" de la legislatura tanto en ayudas directas como en financiación empresarial.

Se han resuelto 1.202 solicitudes de ayudas directas por un importe de 75,5 millones de euros, lo que ha generado una inversión inducida de 209,6 millones en la Comunidad. De manera complementaria, la Plataforma Financiera ha aprobado 639 millones para 3.630 operaciones, contribuyendo a una inversión inducida de 920,1 millones de euros y a la creación o mantenimiento de 10.177 puestos de trabajo.

"Estos resultados consolidan el compromiso de la Junta con el desarrollo económico y la promoción del empleo en la Comunidad", señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La "eficiencia en la gestión" ha sido una "prioridad" para el Icecyl, señalan desde el Ejecutivo autonómico. En 2024 se ha realizado el pago de 796 ayudas por un valor de 55.036.442 euros. Esto refleja un aumento del 19,9 por ciento en el número de expedientes y del 25,4 por ciento en la cuantía respecto al ejercicio 2023. Ese incremento ha permitido reducir en más del 25 por ciento el número de solicitudes pendientes de pago al finalizar el año, detalla la Junta.

Las ayudas se han distribuido "estratégicamente" para impulsar diversas áreas empresariales. La innovación ha recibido la mayor cuantía, con 43,2 millones de euros concedidos a 398 expedientes presentados y una inversión inducida de 116,8 millones. Le sigue el apoyo a la inversión, con casi 29 millones en ayudas para 381 expedientes y 86,2 millones de inversión inducida.

Las ayudas a la internacionalización han superado los 3,3 millones de euros, con una inversión inducida de 6,6 millones de euros, y un "notable" incremento del número de solicitudes resueltas, que han alcanzado las 423. La Consejería destaca el crecimiento generalizado en todos los apartados respecto a 2023, con incrementos del 176 por ciento en la cuantía de subvenciones concedidas para innovación y del 68,9 por ciento para internacionalización.

La concesión de ayudas y subvenciones a las empresas es una de las actividades "esenciales" del Icecyl, caracterizada por la transversalidad de sus líneas, que abarcan desde la innovación y la creación de empresas hasta el apoyo a las inversiones, la digitalización y la internacionalización, entre otras, abunda la información.

PLATAFORMA FINANCIERA

Complementariamente a las ayudas directas, la Plataforma Financiera de la Junta, cuya gestión corresponde Icecyl, ha consolidado su posición como "una herramienta fundamental para la financiación empresarial".

Durante 2024, esta plataforma ha destinado 639 millones de euros para financiar 3.630 operaciones, generando una inversión inducida de 920.105.493 euros. Estos "esfuerzos" se han traducido directamente en la creación o mantenimiento de 10.177 puestos de trabajo en la Comunidad. La actividad de la Plataforma Financiera muestra un crecimiento sostenido, registrando un aumento del tres por ciento en el importe de financiación respecto a 2023 y del doce por ciento respecto a 2022.

Las aportaciones del Icecyl a Iberaval y Sodical, entidades que forman parte de su perímetro y a través de las cuales se articulan los diferentes programas y líneas de financiación, ascendieron a 78,3 millones de euros (49,7 Meuro a Sodical y 28,6 Meuro a Iberaval), lo que supone un incremento del 10,6 por ciento respecto a 2023.

La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional.