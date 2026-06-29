CyL, tercer destino turístico del país con 3,05 millones de viajeros en el primer trimestre, el 9,2% del total

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VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha subido al tercer destino turístico del país con un total de 3.051.095 viajeros en el primer trimestre de 2026, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este lunes por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 9,2 por ciento del total de los viajes realizados en el primer trimestre de 2026, nueve décimas más que el pasado año, y en tercer puesto en un ranking que ha liderado Andalucía, con el 16,6 por ciento, seguida de Cataluña (11,2 por ciento).

Del mismo modo, Castilla y León representa el tercer mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con 8.833.616 y el 7,3 por ciento del total, que lideran de nuevo Andalucía (15,2 por ciento) y Cataluña (8,2 por ciento).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña y en la Comunidad de Madrid supusieron el 16,5 por ciento del total seguidos de los andaluces (15,8 por ciento) con un 6,6 por ciento del total para los residentes en Castilla y León que realizaron 2.192.795 viajes.

De hecho, eliminado el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Castilla y León (927 viajes por cada 1.000 habitantes), Aragón (814) y País Vasco (791).

Por destino principal, los gastos medios diarios más elevados se registraron en los viajes a Canarias (115 euros), Comunidad de Madrid (109) y Cataluña (86) y los más bajos en los realizados a Castilla-La Mancha (53 euros), Castilla y León (59) y Extremadura (60).

Y por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Cataluña (110 euros), Illes Balears (106) y Principado de Asturias (102) y los menores en Extremadura y Castilla y León (ambos 76 euros) y Andalucía (80).

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