CyL termina la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros cinco en amarillo

Cartel de Dona Sangre para animar a donar en verano - DONA SANGRE

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de seis grupos, con AB- en rojo, como la semana pasada, y otros cinco (A+, A-, 0+, 0- y AB+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cinco grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros dos grupos, B+ y B-, están en verde.

"Cuando el calor aprieta, hay un lugar donde refrescarte y hacer algo que puede salvar vidas. Espacios climatizados, atención profesional y una bebida fría al terminar. Este verano, regálate un rato al fresco y dona sangre", insiste el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales.