CyL termina la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros cuatro en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre en Castilla y León para animar a los ciudadanos a ser donantes - DONA SANGRE

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con AB- en rojo, y otros cuatro (A+, A-, AB+ y 0+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, B+, B- y 0-, están en verde.

"La sangre necesita relevo, los jóvenes de 18 a 35 años ya representan más de la cuarta parte --de los donantes--", recuerda el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales en el que explica que el perfil más habitual de donante en Castilla y León corresponde a un hombre de entre 40 y 60 años.