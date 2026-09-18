CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos B+ y AB- en rojo y otros tres en amarillo

Cartel de dona sangre para animar a los ciudadanos a donar sangre
Cartel de dona sangre para animar a los ciudadanos a donar sangre - DONA SANGRE
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 9:57
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VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la tercera semana de septiembre con déficit en las reservas de sangre de cinco grupos, con B+ y AB- en rojo, como las semanas pasadas, y otros tres (A-, 0+ y B-) en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos B+ y AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, A+, AB+ y 0-, están en verde.

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