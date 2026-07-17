CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A+ y 0+ en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre CyL con datos del sorteo de camisetas oficiales de la Selección Española de Fútbol
Gráfico difundido por Dona Sangre CyL con datos del sorteo de camisetas oficiales de la Selección Española de Fútbol - DONA SANGRE
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 17 julio 2026 9:44
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VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de cinco grupos, con A+ y 0+ en rojo, y otros tres (0-, AB+ y AB-) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los dos primeros grupos y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, A-, B+ y B-, están en verde.

"Tú también puedes jugar un papel decisivo, dona sangre del 15 al 26 de julio y participa en el sorteo de 5 camisetas oficiales de la Selección Española. Anima a España. Dona sangre. Regala vida", anima el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales.

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