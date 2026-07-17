CyL termina la semana con las reservas de sangre de los grupos A+ y 0+ en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre CyL con datos del sorteo de camisetas oficiales de la Selección Española de Fútbol - DONA SANGRE

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la semana con déficit en las reservas de sangre de cinco grupos, con A+ y 0+ en rojo, y otros tres (0-, AB+ y AB-) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los dos primeros grupos y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, A-, B+ y B-, están en verde.

"Tú también puedes jugar un papel decisivo, dona sangre del 15 al 26 de julio y participa en el sorteo de 5 camisetas oficiales de la Selección Española. Anima a España. Dona sangre. Regala vida", anima el Centro de Hemoterapia y Hemodonación en un mensaje a través de las redes sociales.