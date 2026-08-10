CyL, territorio "privilegiado" para observar el eclipse total de Sol con 73 puntos recomendados

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León es un territorio "privilegiado" para disfrutar el eclipse total de Sol de este 12 de agosto, en el que la Comunidad cuenta con 73 puntos de observación seleccionados para que vecinos y visitantes contemplen el fenómeno en las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de servicios e infraestructuras, comunicaciones y visibilidad.

Esta red de puntos de observación del fenómeno astronómico excepcional, que convertirá a la Comunidad en uno de los principales destinos de observación a nivel mundial, está formada por emplazamientos elegidos tras un proceso de planificación y coordinación desarrollado entre la Junta, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.

La red establecida integra puntos de observación urbanos en municipios de más de 20.000 habitantes, periurbanos y rurales, distribuidos por las nueve provincias de Castilla y León, combinando la capacidad de acogida de las principales ciudades con la experiencia y las condiciones privilegiadas de numerosos municipios del medio rural, favoreciendo una distribución más equilibrada de la afluencia de público en todo el territorio.

Por provincias, en Ávila hay puntos de observación recomendados en los municipios de Adanero, Arévalo, Moraleja de la Mata, Palacios de Goda y Nava de Arévalo, que cuenta con dos, en las localidades de Palacios Rubios y Vinaderos.

En la provincia de Burgos, los puntos de observación se sitúan en Arija, Hacinas, Quintanarraya, Lodoso, Poza de la Sal, Tejada y Burgos capital, que cuenta con dos; mientras en León, se han seleccionados emplazamientos en Santa Catalina de Somoza, Destiana, Valderilla de Torío, San Feliz de Torío, León capital, Noceda del Bierzo, Ponferrada, Sabero y San Andrés del Rabanedo.

Asimismo, en Palencia se han elegido puntos de observación en Herrera de Pisuerga, Ledigos, Paredes de Nava, Saldaña y Osorno la Mayor, al tiempo que Salamanca registra enclaves seleccionados en Alba de Tormes, Pereña de la Ribera, Salamanca, Salvatierra de Tormes, Santa Marta de Tormes, Saucelle, Villar de Gallimaz y Villarino de los Aires.

La provincia de Segovia, por su parte, tiene puntos de observación recomendados en Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collados Hermoso, Oteros de los Herreros, Segovia capital, Turégano y Riaza, mientras en la provincia de Soria son emplazamientos elegidos Ágreda, Borobia, Catillejo de Robledo, Garray, San Leonardo de Yagüe y Soria capital.

Valladolid es la provincia con más puntos seleccionados, en Alcazarén, Arroyo de la Encomienda, Cabezón de Pisuerga, Cigales, La Cistérniga, Íscar, Laguna de Duero, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos, Rueda, dos en Tiedra, Trigueros del Valle, Tudela de Duero, Urones de Castro, Urueña, Valladolid capital, Villalón de Campos y Villanubla. Zamora cuenta, por último, con puntos recomendados para observar el fenómeno astronómico en Benavente y Toro.

Además, cabe destacar que la Comunidad acogerá uno de los programas especiales de la Agencia Espacial Europea (ESA), que desplegará en León numerosas actividades, incluida la observación en directo, y reunirá a científicos, ingenieros y expertos en astronomía.

Con todo, la Junta recomienda a aquellas personas autóctonas que deseen apreciar el fenómeno y dispongan de lugares adecuados para la observación en su propio municipio o en su entorno más cercano que prioricen estas opciones frente a desplazamientos.

Y es que, se prevé un incremento del tráfico en la Comunidad, motivo por el que la Agencia de Protección Civil y Emergencias, ha activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en Situación 2.

La activación permite reforzar la coordinación autonómica de los dispositivos de prevención, vigilancia y respuesta ante este fenómeno que puede generar una elevada movilidad de personas, importantes concentraciones y un incremento significativo de los desplazamientos por carretera.

ALERTA POR RIESGO DE INCENDIOS

El dispositivo adquiere especial relevancia al coincidir el eclipse con el periodo estival y la época de peligro alto de incendios forestales. De hecho, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente tiene activa la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales hasta el 13 de agosto.

En este contexto, la Junta ha establecido un dispositivo especial de Protección Civil y emergencias, con refuerzo en la seguridad, la coordinación con los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, los recursos sanitarios y de emergencias y las autoridades responsables del tráfico y la movilidad.

Igualmente, los Cecopi provinciales mantendrán durante toda la jornada del 12 de agosto el seguimiento de la situación en sus respectivos territorios y permanecerán coordinados con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

La planificación presta una especial atención a los principales puntos de observación y a sus vías de acceso y evacuación, así como al momento de la finalización del eclipse, en el que puede producirse una salida simultánea de un elevado número de personas desde los principales puntos de observación.

Por otro lado, la Junta también ha mantenido reuniones de coordinación con las principales operadoras de telefonía y comunicaciones, que reforzarán sus recursos ante el incremento de demanda que puede producirse en las zonas con mayor concentración de visitantes.

MÁS DE 3.000 EFECTIVOS

También se desplegarán cerca de 3.000 componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el marco del dispositivo que la Delegación del Gobierno ha diseñado la cita en la que Castilla y León será un "balcón privilegiado" desde el que observar el fenómeno.

En concreto, la Guardia Civil movilizará el máximo potencial para esas fechas con unidades de seguridad ciudadana y patrullas rurales, hasta tener un total de 2.212 efectivos en activo ese día en Castilla y León, mientras la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla y León contará con 758 efectivos y establecerá Unidades de Intervención Policial en cinco puntos y cuatro Unidades de Prevención y Reacción en diferentes localidades de la Comunidad.

Estos efectivos actuarán de forma coordinada con la Junta y su despliegue a lo largo de una jornada en la que otra de las condiciones que más importa es el tiempo, que se espera estable y despejado en la Comunidad, aunque las temperaturas pueden oscilar entre los 30 y los 32 grados a la hora del eclipse, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La DGT, por su parte, cuenta con un plan específico para garantizar la seguridad vial. El plan incluye la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con apoyo de la Unidad de Medios Aéreos.

De forma preventiva, desde este Centro de Gestión de Tráfico se ha establecido ya medidas de ordenación y regulación en seis puntos de observación de los 73 recomendados: en los provincias de Ávila, en Arévalo; Burgos, en Arija y Lodoso; Palencia, en Autilla del Pino; Segovia, en Riaza, y en el Monte Valonsadero, en Soria.

De esta manera, Castilla y León está preparada para acoger uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las próximas décadas, el eclipse total de sol para el que se recomienda, además, usar una protección adecuadas como las gafas homologadas para prevenir daños.