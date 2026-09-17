CyL ve "prioritario" devolver a menores no acompañados a sus familias: "No vamos a parar ante la inacción del Gobierno"

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha afirmado que la prioridad del Ejecutivo autonómico ante la situación de los menores extranjeros no acompañados es lograr su reagrupación familiar. "No nos vamos a parar ante la inacción del Gobierno", ha señalado.

Como ha detallado Fernández Carriedo, en la actualidad, la Comunidad atiende a un total de 164 menores en sus centros de acogida, cifra que supera en un 26 por ciento las 130 plazas disponibles, así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha remarcado la importancia del regreso de estos jóvenes a sus hogares.

"Los menores inmigrantes con quien mejor están es con sus familias. Y esta es la prioridad que tenemos que hacer, en la que tenemos que ejercer y trabajar. Si hay alguna posibilidad de que los menores puedan volver a sus hogares, puedan estar con sus familias, tenemos que explorar esa posibilidad", ha aseverado.

El portavoz de la Junta ha criticado la inacción del Gobierno central y ha señalado que el Ejecutivo tendría que liderar esta cuestión y tomar las medidas oportunas. Fernández Carriedo ha señalado que son las comunidades autónomas las que defienden el interés general de España y ha recordado que la búsqueda de acuerdos bilaterales en el exterior para fomentar repatriaciones es una dinámica prevista en la Ley de Inmigración que la autonomía "explorará" a través de un trabajo individualizado caso por caso.

A este respecto, Fernández Carriedo ha incidido en la necesidad de un análisis individualizado de las circunstancias de cada menor para alcanzar este objetivo. "No vamos a renunciar a trabajar en esa dirección y por tanto, a través de un trabajo individualizado, vamos a explorar la posibilidad de intentar conseguir objetivos en esta dirección", ha añadido.

Por otro lado, el consejero ha subrayado que Castilla y León se mantiene como una tierra de acogida, tal como reflejan los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. En este sentido, ha resaltado el incremento "constante" de trabajadores procedentes del exterior que acuden a la Comunidad con el fin de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad.