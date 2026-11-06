CyL vuelve a ser la Comunidad que más gastará en lotería de Navidad, 124,4 euros por persona

Archivo - Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) - Castilla y León vuelve a ser la Comunidad que más gastará en el sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre, ya que cada castellanoyleonés gastará una media de 124,4 euros, por encima de la media nacional, que es de 76,49 euros.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, se consignarán a Castilla y León 1.493.005 billetes del sorteo de Navidad, lo que asciende a 298,6 millones de euros, con un gasto por persona de 124,4 euros.

Los sorianos vuelven a ser los que más dinero se gastarán en el sorteo de lotería de Navidad, con una media de 287,67 euros por persona, seguidos de los palentinos, que gastarán 151,14 euros y de los burgaleses, con 146,32 euros por persona.

En el resto de las provincias el gasto será de 117,16 euros por persona en Ávila; 122,86 euros en León; 97,37 euros en Salamanca; 138,12 euros en Segovia; 93,74 en Valladolid y 113,10 euros en Zamora.

En el sorteo extraordinario de 2025, los castellanoyleoneses se gastaron 283,3 millones de euros.