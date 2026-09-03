CyLTV comienza este lunes una nueva temporada con refuerzo de las tardes y nuevos horarios de informativos

Los periodistas María Núñez, Lucía Barreiro y Antonio Renedo, presentadores de informativos de CyLTV. - CYLTV

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León Televisión comenzará este lunes, 7 de septiembre, la nueva temporada 2026-2027 con cambios en los horarios de sus informativos de noche --los boletines locales adelantan su emisión a las 20.00 horas para dar paso a los autonómicos a las 20.30--, un nuevo programa informativo matinal y el preestreno de sus programas "estrella" de 'prime time' a las 19.00 horas en La 7.

Así, la primera cita con la información de lunes a viernes será a las 14.00 horas en 'La 8 Noticias' con la actualidad de cada provincia, que darán paso simultáneo en los dos canales a la información autonómica en 'CyLTV Noticias' a las 14.30 horas, presentada por Antonio Renedo.

A las 20.00 horas vuelve la información local en 'La 8 Noticias' y a las 20.30 horas será el turno de la segunda edición de 'CyLTV Noticias', conducida por María Núñez. Los fines de semana la información llegará de la mano de Lucía Barreiro a las 14.30 y a las 20.30 horas.

El análisis de la actualidad seguirá de lunes a jueves por la noche con 'Cuestión de prioridades', que estrena esta temporada una nueva línea gráfica, y mantendrá "la información y el debate desde el rigor, la pluralidad y la confrontación de opiniones".

Junto a su presentador, José Luis Martín, regresan sus colaboradores para "enriquecer con sus comentarios el repaso diario a la agenda informativa". La primera entrega de este espacio será desde su plató en Madrid, como cada lunes.

Los viernes continuará el análisis de los temas que afectan a los castellanos y leoneses con 'Espacio abierto'. De la mano de la directora de los Servicios Informativos de CyLTV, Marisa Vázquez, un programa ofrecerá todas las claves para que los espectadores puedan formar su propia opinión sobre asuntos de actualidad con la ayuda de especialistas y voces autorizadas.

CyLTV reforzará la información cercana, rigurosa y de calidad con el estreno a partir del 14 de septiembre de 'Buenos días Castilla y León'. Este informativo, que se emitirá de lunes a viernes entre las 8.00 y las 10.15 horas de forma simultánea en La 7 y La 8, repasará la actualidad de la jornada y actualizará las noticias del día. La cadena completa así "la mayor oferta informativa de Castilla y León".

En La 7 Como novedad esta temporada, los programas de prime time "favoritos de la audiencia" de La 7 preestrenarán sus nuevos capítulos a las 19.00 horas, y podrán volver a verse por la noche a las 22.45 horas.

'Me vuelvo al pueblo', regresará el lunes con nuevas historias de emprendedores que abandonaron la ciudad para instalar su negocio en zonas rurales, de la mano de Miriam García. El martes lo hará 'Escápate de viaje', con más propuestas de planes de fin de semana, guiados por Esther Bermejo.

El miércoles, en 'Hecho en Castilla y León' María de Miguel mostrará los procesos de fabricación más llamativos. El jueves se estrenará la segunda edición de 'Ideas mágicas', conducido por el ilusionista Miguel de Lucas y los viernes vuelven a ser "agro" con toda la actualidad en 'Surcos', con Cristina Carro; y las innovaciones en maquinaria en 'Agro en acción', con Gonzalo Castro.

Además, como novedad, también se preestrenará en la tarde del viernes un nuevo capítulo del programa de salud de CyLTV 'Diagnóstico', con Sara Ayuso, que podrá volver a verse los sábados a las 14:00 horas.

ENTRETENIMIENTO EN LOS FINES DE SEMANA

Los sábados por la noche, 'El Arcón' volverá a recorrer Castilla y León para redescubrir las joyas de nuestra etnografía, el turismo y la gastronomía de esta tierra de la mano de Javier Pérez Andrés. A continuación, 'Con la música a todas partes' regresará para llevar hasta los hogares el mejor folclore de la comunidad, con Lidia Veiga.

Las noches de los domingos los abuelos y nietos tienen una nueva cita con 'Castillos y leones (y todos los goles)' de la mano de Gonzalo Castro y Marina Lajo. Después, 'Cine Estrella' llevará a la pequeña pantalla grandes películas protagonizadas por los actores y actrices más emblemáticos de los últimos tiempos.

Próximamente, durante el mes de septiembre regresará a la franja del mediodía, de lunes a viernes, el magazine 'El programa de Cristina'. Este espacio aterrizará en la parrilla "totalmente renovado", con nuevos colaboradores y secciones, liderado por Cristina Camell.

Asimismo, en las próximas semanas, CyLTV también estrenará una nueva temporada de 'Para todos los gustos', el espacio diario que recorre Castilla y León a través de conexiones con los Centros Territoriales de CyLTV y reportajes por toda la geografía autonómica. María de Miguel, Alba Pérez e Ingrid Zahara guiarán este viaje por la Comunidad cada tarde de lunes a jueves.

A ello se suma la oferta de programas de "servicio público", como 'Nuestras Cortes', con la información semanal relacioanda con el parlamento autonómico, los domingos. También ofrecerá desde el lunes boletines diarios de 'Flash cierre de mercados' y 'Flash El campo al día'.

La cadena mantiene una temporada más programas temáticos, como el espacio taurino 'Grana y oro', conducido por Carlos Martín Santoyo.

Además, de lunes a viernes se mantendrán los magazines locales provinciales de La 8.

RETRANSMISIONES ESPECIALES Una de las grandes novedades de la temporada 26/27 será la retransmisión en directo de fútbol del Grupo VIII de Tercera RFEF los domingos a las 12:00 horas en 'Castilla y León en juego'. El primer partido será el 6 de septiembre entre el Júpiter Leonés y el CD Colegios Diocesanos desde el Área Deportiva de Puente Castro.

CyLTV ofrecerá de nuevo contenidos especiales centrados en los grandes acontecimientos que se celebran en las nueve provincias de Castilla y León. Como cada año, prestará especial atención a la Semana Santa en toda la comunidad.

A todo ello la cadena ha sumado la apuesta online en 'CyLTV Play', que ofrece una televisión accesible en cualquier momento y lugar a través de CyLTV Play.

FIESTA DE LA NUEVA TEMPORADA

Tras unas semanas "de estrenos," el inicio de la temporada culminará con una fiesta el jueves 24 de septiembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. Esta gala podrá seguirse en directo a través de La 7 y La 8 a partir de las 21.00 horas.

En esta celebración, las estrellas de la cadena harán un repaso a esta semana de estrenos y presentarán ante la sociedad castellana y leonesa algunas sorpresas de cara al año 2026.