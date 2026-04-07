Los daños en Las Médulas (León) por el incendio son "puntuales y reversibles" según el Grupo Autónomo de Expertos

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (izquierda), en la presentación del informe redactado por el Grupo Autónomo de Expertos sobre el alcance del incendio de Las Médulas (León). - JCYL

La Junta eleva a la Unesco el informe sobre su conservación y medidas necesarias para su preservación como valor universal excepcional

CARUCEDO (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

El informe redactado por el Grupo Autónomo de Expertos sobre el alcance del incendio de Las Médulas (León) y la afectación del Bien de Interés Cultural (BIC) confirma que los daños sufridos por el incendio del pasado verano han sido "puntuales y reversibles" e insiste en la importancia de alcanzar la gestión unificada de este espacio.

El informe, que ha sido presentado este martes por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, recoge las conclusiones de los estudios elaborados por el Grupo de Asesoramiento de Emergencias del CSIC y fue trasladado al Ministerio de Cultura el pasado mes de marzo para su remisión a la Comisión Nacional de la Unesco. Posteriormente, si procede tras su revisión, será elevado al Centro de Patrimonio Mundial.

Con este informe se pretende ofrecer al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco una visión sintética, clara y estructurada de los daños sufridos y de las medidas que se implementan para garantizar la resiliencia del lugar y la preservación de sus claves de autenticidad e integridad que determinan su Valor Universal Excepcional.

Según ha explicado Gonzalo Santonja, el informe recoge que los atributos que sustentan el valor excepcional del sitio, es decir, sus evidencias arqueológicas romanas, la configuración del paisaje minero y los elementos de autenticidad e integridad, "se mantienen, en términos generales preservados".

RIESGOS Y AUMENTO DE VULNERABILIDAD

No obstante, la pérdida de cobertura vegetal ha dejado expuestos frentes mineros, canales y estructuras arqueológicas, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a la erosión y al arrastre de sedimentos. Los daños materiales directos a elementos romanos han sido "limitados", pero existen riesgos de cara al futuro derivados de erosión de suelos, exposición de estructuras arqueológicas y alteraciones hidroquímicas".

En cuanto al plan previsto, se establece mediante una serie de prioridades. A corto plazo plantea la estabilización de suelos mediante acolchado y barreras de sedimentación; protección temporal de elementos arqueológicos; control de accesos en zonas inestables; seguimiento hidroquímico intensivo y ayudas de emergencia a residentes y actividades económicas afectadas.

A medio plazo recoge acciones de conservación dirigidas a elementos arqueológicos que precisan intervención; tratamientos fitosanitarios, podas y reforestación selectiva para la recuperación del castañar; rehabilitación de infraestructuras turísticas y de la señalética y consolidación de un sistema de vigilancia ambiental y patrimonial con indicadores claros.

NUEVO PLAN DE GESTIÓN, A FINALES DE 2026

Por último, a largo plazo, apunta a la integración del Plan de Recuperación Post-Desastre en un Plan Integral de gestión que garantice la prevención de riesgos, la conservación del Valor Universal Excepcional y el desarrollo socioeconómico local sostenible. Como se adelantó en la última reunión del Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR), está previsto que este nuevo Plan Integral de Gestión del Sitio se entregue a finales de 2026.

Contemplará los mecanismos adecuados para su correcta gestión y será el resultado de un programa organizativo, con una concepción inteligente y optimizada de recursos económicos, humanos, territoriales y materiales, adaptado al contexto postincendio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

De esta forma, el consejero ha asegurado que la relación entre ambos Planes es "estructural, funcional y estratégica" y son complementarios. Mientras que el Plan de Recuperación actúa como mecanismo inmediato de estabilización y reconstrucción, el Plan Integral constituye el marco permanente de gobernanza, conservación y desarrollo del sitio. Así, la integración de los resultados del Plan de Recuperación en el Plan Integral garantiza que la recuperación no sea un proceso aislado, sino "el punto de partida de un modelo de gestión más resiliente, participativo y sostenible".

HERRAMIENTA DE "MÁXIMA UTILIDAD"

Asimismo, Santonja ha anunciado que el informe se compartirá con todos los agentes, públicos y privados, que están implicados en la conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural de Las Médulas, desde el convencimiento de que este informe constituye una herramienta "de la máxima utilidad" para orientar el desarrollo de este territorio. Para ello, se ha habilitado un enlace en la página web de la Junta de Castilla y León que permitirá su descarga, en el apartado de patrimonio cultural: https://patrimoniocultural.jcyl.es/web/es/normativa-procedim....

Del mismo modo, el informe se presentará en el Consejo de Patrimonio Histórico que se celebrará en Sigüenza (Guadalajara) desde mañana y hasta el viernes 10 de abril, tal y como ha solicitado el Ministerio de Cultura, por considerarlo "un ejemplo" de buenas prácticas.

El consejero ha agradecido el trabajo realizado por el grupo autónomo de expertos que ha elaborado el informe: José Ignacio Gallego, Arqueólogo y consultor de Unesco; Rand Eppich, arquitecto y asesor de Icomos Internacional; Jorge Vega, director del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada y Darío Álvarez, arquitecto y catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Valladolid (UVA).

Igualmente, ha agradecido al CSIC su labor desde finales del pasado verano y ha destacado que ha asumido "con gran profesionalidad" la evaluación de la afectación del incendio a este BIC patrimonio mundial y la evaluación de los riesgos que se puedan derivar como consecuencia directa del incendio.