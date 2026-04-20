La danza contemporánea de Iker Karrera recrea en el Auditorio de León este miércoles 'The room where it happens'

El Auditorio Ciudad de León acogerá este miércoles la propuesta de danza contemporánea 'The room where it happens'. - EUROPA PRESS

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León continuará este miércoles, día 22, con una propuesta de danza contemporánea de la compañía de Iker Karrera, que pondrá en escena el espectáculo 'The room where it happens' a las 20.30 horas.

La obra se enmarca en el circuito Danza-A- Escena que impulsa la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y el creador vasco Iker Karrera es el responsable de la dirección y coreografía de este espectáculo en el que, como es habitual en sus trabajos, el protagonismo recae en su propio trabajo coreográfico basado en la fusión de diferentes géneros de danza. La pieza apuesta por entretener, abrir nuevos caminos y conectar con nuevos públicos.

La música original es de Álex Aller y sobre el escenario del Auditorio Ciudad de León estarán Katalin Arana, Carla Diego, Mar López, Reymon Naval y Serena Pomer, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El precio de las entradas de la obra, incluida en el abono de adultos, es de 10 euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

'The room where it happens' explora el mundo interior, donde anida lo triste, pero donde también se gestan grandes alegrías. El horror vacui del siglo XXI habla del miedo al vacío, de vaciar de contenido nuestro tiempo. Estar ocupado es el remedio perfecto para no pensar; repetir una larga rutina de distracciones que atiborran el alma para así esquivar quedarse a solas con uno mismo.

La obra propone una reflexión en torno a lo que ocurre cuando uno decide parar y se encuentra de golpe, frente a frente, con esa habitación a puerta cerrada donde todo sucede.