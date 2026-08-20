Darío Mares protagonizará este viernes las 'Noches de humor' en el parque Quevedo de León

LEÓN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cómico Darío Mares protagonizará este viernes, 21 de agosto, el ciclo 'Noches de humor' en León, enmarcado en la programación estival de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural a través del Festival de Verano 'León, cuna del Parlamentarismo'.

La nueva cita del festival se celebrará en el parque de Quevedo con una actuación que comenzará a partir de las 21.00 horas con entrada libre y gratuita.

Asimismo, este viernes Darío Mares, el cómico que comenzó en Twitter donde escribía sobre cine bajo el seudónimo @Resumepelis, será el protagonista con un espectáculo en el que abordará de forma "irreverente" la paternidad, la vida moderna y el cine.