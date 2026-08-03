David Esteban y Fernando Esteban asumen las vicepresidencias de Diputación de Valladolid tras la salida de Víctor Alonso

Nuevos cargos en la Diputación de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha anunciado la reorganización del equipo de Gobierno de la institución provincial, en la que David Esteban ha asumido la Vicepresidencia Primera y Fernando Esteban ha pasado a ocupar la Vicepresidencia Segunda, tras la salida de Víctor Alonso Monge al ser elegido procurador en las Cortes de Castilla y León.

Con esta nueva estructura, David Esteban asume la dirección del Área de Hacienda, Personal y Régimen Interior, además de la presidencia del Organismo Autónomo de REVAL, competencias que desempeñaba Víctor Alonso Monge. Por su parte, Fernando Esteban compaginará la Vicepresidencia Segunda con sus responsabilidades al frente del Servicio Técnico de Obras y de las áreas de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua.

Asimismo, David de la Viuda ha pasado a ser diputado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación. Esta remodelación ha motivado la ampliación de la Junta de Gobierno de la Diputación de Valladolid, que ha pasado de estar formada por el presidente y ocho diputados a contar con el presidente y nueve diputados, con lo que se alcanza un total de diez integrantes.

Conrado Íscar ha explicado que los cambios buscan dar continuidad a la gestión e impulsar el trabajo en el escaso año que resta de legislatura. En este sentido, el presidente provincial ha indicado que se trata de una transición "ordenada y coherente" protagonizada por cargos que conocen el funcionamiento de la casa para evitar parones en la tramitación administrativa.

"Son personas que conocen muy bien la casa, hay que tener muy en cuenta que estamos a menos de un año y no podemos o no debemos, en este caso, que se produzcan hechos que dificulten la agilidad en la Administración", ha afirmado el presidente provincial. "Las personas que han subido de escalafón conocen muy bien y perfectamente las áreas y los servicios, y lo que pretendemos es que aquí no haya un parón, que no se paralice la Administración y, por lo tanto, a las personas les subimos un escaño y sigamos trabajando para terminar esta legislatura", ha aseverado Íscar.

Durante la presentación del nuevo organigrama, el presidente de la institución ha agradecido públicamente la dedicación y el trabajo de Víctor Alonso Monge durante sus años en la Diputación y ha avanzado que la alcaldesa de San Román de Hornija, Mercedes Motrel, tomará posesión como nueva diputada provincial en el pleno ordinario del próximo 25 de septiembre.

Por su parte, el nuevo vicepresidente primero, David Esteban, ha manifestado su agradecimiento por la confianza y ha señalado que afronta el cargo desde el conocimiento de la institución tras ha reseñado que la nueva etapa supone un trabajo en equipo para continuar en la misma línea por el bien de la provincia.