David Hierro vuelve a ser el portavoz de Vox en las Cortes tras la salida de Pollán a la Vicepresidencia

Archivo - El procurador de VOX David Hierro durante un pleno de la pasada legislatura. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes ha registrado en el día de hoy, la designación de David Hierro como nuevo portavoz de su Grupo Parlamentario, mientras que Marta Alegría será la portavoz adjunta.

Según informa a través de un comunicado remitido a Europa Press, la composición del grupo se ha reajustado tras la salida al Ejecutivo de Carlos Pollán como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la de Alberto Díaz Pico como consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

David Hierro ya dio voz al grupo parlamentario en la recta final de la anterior legislatura. Lo hizo después de la renuncia del que fuera vicepresidente de la Junta y, posteriormente portavoz en las Cortes, Juan García-Gallardo que, finalmente abandonó la formación y el escaño por el que fue elegido en febrero de 2022.