David Toscana, Premio Alfaguara 2026, se aleja en 'El ejército ciego' del relato del "sufrimiento y el heroísmo"

El escritor mexicano David Toscana, en Valladolid. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano David Toscana, Premio Alfaguara de Novela 2026 con 'El Ejército ciego', ha presentado su obra en la Feria del Libro de Valladolid y ha reflexionado sobre su manera de enfocar la narración para que "se aleje un poco de ese sufrimiento, de ese heroísmo, de ese enfoque que se da muchas veces".

Así lo ha explicado antes de presentar la novela en un acto, presentado por José Ignacio García, que reunirá al autor con el público vallisoletano en uno de los encuentros literarios "más esperados de esta edición del certamen", según la organizadción.

Toscana, nacido en Monterrey, en el Estado mexicano de Nuevo León, está considerado "una de las voces narrativas más sólidas de la literatura mexicana contemporánea". Ingeniero de formación, publicó su primera novela, 'Las bicicletas', en 1992, a la que siguieron 'Estación Tula' (1995) y 'Santa María del Circo' (1998). Títulos posteriores como 'La ciudad que el diablo se llevó' o 'El peso de vivir en la Tierra' consolidaron su proyección internacional.

Su obra ha sido reconocida con el Premio Xavier Villaurutia en 2018 y, ahora, con el Premio Alfaguara de Novela.

En este caso, 'El ejército ciego' se sitúa en el año 1014, en la actual Bulgaria. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Klyuch, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los 15.000 mil soldados del ejército enemigo, aunque deja tuerto a uno de cada cien para que guíen a los ciegos de regreso a casa.

Con este punto de partida, Toscana asegura que intenta "dar dignidad a esos hombres que se han quedado ciegos". "Me gusta buscar un enfoque diferente a mis novelas, busco otra manera de narrar que se aleje un poco de ese sufrimiento, de ese heroísmo, de ese enfoque se da muchas veces", ha reflexionado.

Aunque entiende que "hay personas que no les gusta porque quieren ver el dolor, quieren sentirlo", él asegura que prefiere "ese talante transformador" en el que se encuentra "más cómodo".

David Toscana entiende que Europa del Este y Latinoamérica están unidos por una "visión parecida de un pasado compartido" porque considera que "después de la Segunda Guerra Mundial ambas zonas quedan sumidas en regímenes en los que la lógica no acaba de funcionar y tienen que buscar salida en el humor, en una manera diferente de digerir las cosas".

Toscana ha reconocido que a veces esa forma de afrontar el relato "gusta menos que el habitual realismo".

"A veces sucede que los editores no quieren publicarte en ciertos países porque temen que tu libro no guste y creo que el editor subestima en muchas ocasiones al lector", ha apostillado.