Debate-Cruce de reproches entre Mañueco y Pollán por sus políticas para el campo y Martínez pide una ley de despoblación

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán; el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato del PSOE Carlos Martínez, posan antes del primer debate de las elecciones autonómicas - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato de Vox, Carlos Pollán, han protagonizado este jueves un cruce de reproches por las políticas de sus respectivos partidos para el campo de Castilla y León mientras que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha ironizado sobre la "pelea" de los que fueron socios de Gobierno al inicio de la legislatura en una "pugna" por el voto rural "de quien desde los despachos no conoce absolutamente nada del territorio, absolutamente nada".

Los candidatos se han pronunciado de este modo en el primer apartado temático del debate electoral sobre 'Medio ambiente, medio rural y despoblación' en el que Fernández Mañueco ha reivindicado la "hoja de servicio inmaculada" del PP en políticas para el campo de Castilla y León, frente al PSOE y a Vox a los que ha vuelto a acusar de haber "dejado tirados" a los agricultores y a los ganaderos.

"Nosotros hemos estado en las buenas y en las malas", ha aseverado Fernández Mañueco que ha reprochado a Vox que no hiciese nada por el campo de Castilla y León durante los dos años y medio en los que los de Santiago Abascal gestionaron esta Consejería en el Gobierno de coalición, tras lo que Carlos Martínez ha afeado al presidente de la Junta que asistiese a esa "realidad tozuda cruzado de brazos".

"Me las pone botando", ha ironizado por su parte Carlos Pollán que ha reivindicado las medidas que aplicó Vox al frente de la Consejería de Agricultura frente al actual equipo del PP que "no ha avanzado", crítica que ha negado tajantemente Fernández Mañueco.

"El campo se defiende no subiéndose a un tractor en alquiler sino realmente con medidas efectivas de apoyo a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores", ha afirmado por su parte Carlos Martínez que ha centrado su mensaje en este bloque en "el reto mayúsculo de la despoblación" tras lo que ha afeado que en Castilla y León no haya una ley específica sobre esta materia, como sí existe en Castilla-La Mancha y donde "está dando sus frutos".

Carlos Martínez ha acusado a Fernández Mañueco de tratar el territorio de Castilla y León como si fuese un paisaje que "lamentablemente han dejado arder despreciando y menospreciando a los profesionales". El socialista ha reclamado también una Ley de gestión forestal y el reconocimiento a los bomberos forestales.

Por su parte, Pollán ha advertido de que PP y PSOE son "parte del problema" en Castilla y León a través de un pacto en Bruselas que "destroza y abandona" el campo por "el fanatismo climático de la Agenda 2030" y por la "vergüenza del tratado de Mercosur" que ha situado como "la carta de desahucio de los ganaderos y agricultores de Castilla y León y como el acta de defunción del campo de Castilla y León".

Carlos Martínez ha advertido por su parte de las consecuencias de la "guerra ilegal en la invasión de Irán" con la que PP y Vox "de alguna forma compadrean y miran hacia otro lado".

El debate ha continuado con otros tres bloques temáticos: 'Servicios públicos, infraestructuras y vivienda'; 'Economía y financiación autonómica' y 'Pactos y regeneración democrática'.