Debate el viernes en la UVA sobre el presente y futuro de la Criminología y las Ciencias Forenses - SECCIF

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid será escenario este viernes, 12 de septiembre, de un debate sobre el presente y el futuro de la Criminología y las Ciencias Forenses, a partir de un encuentro con profesionales del sector bajo el título 'Dos visiones, un suceso: detectives y criminólogos'.

La cita ha sido organizada por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF) y tendrá por escenario el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, a partir de las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

En el encuentro participarán Jesús Aller, psicólogo y comisario del Cuerpo Nacional de Policía; María Jesús Pascual, periodista de sucesos y tribunales, y Elisenda Villena y David Rodrigo, ambos detectives privados y criminólogos, con la moderación de la jornada a cargo del último de los participantes.