Presentación del Certamen Regional de Teatro Aficionado. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez compañías se dará cita en la localidad palentina de Baltanás (Palencia) para participar en la segunda edición del Certamen Regional de Teatro Aficionado entre el 13 de diciembre y 13 de marzo.

Las representaciones tendrán lugar los fines de semana en el Centro Cultural La Baranda de Baltanás, que ha sido designada sede permanente de este encuentro después de la experiencia del pasado año.

Así, la propuesta contribuye a ampliar la programación cultural de la localidad y de toda la provincia de Palencia, sobre todo en los meses de invierno, tal y como ha destacado durante la presentación la alcaldesa, María José de la Fuente.

La regidora ha recordado que la iniciativa nace de la colaboración entre la Federación Regional de Grupos Aficionados de Teatro, el Ayuntamiento de Baltanás y la Diputación de Palencia.

Por su parte, el representante de la Federación Regional de Teatro, Abraham Nieto, ha subrayado que el teatro aficionado tiene su origen "casi siempre en el medio rural, donde más se ve", y ha destacado el impacto socioeconómico que el teatro proyecta durante el invierno en las zonas rurales.

Como novedades, en esta edición el certamen incorpora como un Premio del Público, que se sumará a al resto de galardones del certamen, cuyo programa reunirá a compañías procedentes de Valladolid, León, Segovia, Burgos, Salamanca y Palencia, que pondrán en escena diez obras a concurso. Al programa se suma también la gala de clausura y entrega de premios.

Los aficionados podrán adquirir bonos para las once sesiones con un precio de 25 euros, mientras que las entradas individuales tendrán un precio de cuatro euros.