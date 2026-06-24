Una decena de integrantes del Vespa Club Valladolid recorre Italia en el 80 aniversario de la mítica marca

Integrantes del Vespa Club Valladolid viajan a Italia en el 80 aniversario de la marca. - VESPA CLUB VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una decena de socios del Vespa Club Valladolid se ha desplazado hasta Italia para realizar una ruta por el país que culminará con su participación en el Vespa World Days 2026, el mayor encuentro internacional de aficionados Vespa y una edición histórica al coincidir con la celebración del 80 aniversario de la icónica firma italiana.

Las motocicletas partieron el pasado miércoles 17 de junio desde España con destino a Roma a bordo de un ferry y, desde la capital italiana, los participantes han iniciado una aventura de nueve días y cerca de 2.000 kilómetros por algunas de las regiones más representativas del sur del país en un viaje que combina turismo, camaradería y pasión por el mundo Vespa.

El recorrido que han realizado los socios club transcurre por ciudades y enclaves como Nápoles, la Costa Amalfitana, Tarento, Lecce y Bari, antes de regresar a Roma, este jueves, 25 de junio, para incorporarse a las actividades oficiales del Vespa World Days 2026, han informado a Europa Press fuentes del Club.

Entre las vespas que se han desplazado hasta Italia se encuentran auténticas piezas de colección como una Vespa 150 S Primera Serie del año 1961 junto a modelos más actuales como la Vespa GTS 300 Sei Giorni de 2017, lo que refleja más de medio siglo de evolución de una marca convertida en símbolo de movilidad y cultura popular.

Durante los días del encuentro internacional, miles de aficionados procedentes de decenas de países participarán en desfiles multitudinarios, exposiciones, rutas turísticas, actividades deportivas y actos conmemorativos organizados para celebrar las ocho décadas de historia de Vespa.

PUNTO DE ENCUENTRO

Para los integrantes del Vespa Club Valladolid, esta expedición supone mucho más que un viaje, ya que es "una oportunidad para representar a Valladolid en uno de los eventos más importantes del mundo, compartir experiencias con aficionados de diferentes nacionalidades y seguir promoviendo la afición por las motocicletas clásicas y la cultura vespista", ha señalado el club.

Durante la celebración de Roma del Vespa World Days se darán a conocer las fechas del evento anual de 2027, en esta ocasión con sede en Albania. Tras la celebración la edición en España el pasado 2025 en la ciudad de Gijón, la presencia de Vespa Club Valladolid ha cobrado especial relevancia en este tipo de eventos, ya que uno de los miembros de su directiva ha sido nombrado en la directiva mundial, lo que hace que siempre tenga un "guiño" hacia la ciudad y la representación vallisoletana en los eventos nacionales e internacionales vinculados con la vespa.

Vespa Club Valladolid Fundado en 1954, fue uno de los clubes motociclistas más activos de la época. Sus más de 150 socios vallisoletanos participaban en todo tipo de actividades lúdicas en la ciudad y pueblos de la provincia, y realizaban rutas por toda España de la época. En 2019, tras una asamblea con miembros y simpatizantes de los clubs de la provincia, se pone de nuevo en marcha y se refundada con el fin de conservar y promover el mundo de la Vespa en la ciudad y provincia.

Actualmente cuenta con más de 100 socios y es habitual la representación del Vespa Club Valladolid en los eventos celebrados tanto a nivel nacional como internacional que tienen citas importantes como el Vespa World Days y el Eurovespa, que se celebra cada año en una ciudad europea y las concentraciones nacionales, organizadas por los distintos clubs de la península Ibérica.