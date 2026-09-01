Decenas de coches clásicos y cientos de personas se reunirán este fin de semana VI Retroclásica de La Virgen (León)

La Diputación de León ha acogido la presentación de la VI Retroclásica Virgen del Camino. - EUROPA PRESS

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Virgen del Camino (León) acogerá este fin de semana la VI Retroclásica, en la que participarán cientos de personas y decenas vehículos clásicos de toda España y contará, como novedad en la presente edición, con un festival previo.

Así, la jornada del sábado día 5 contará con el espectáculo Electro Salao con los DJ David Caballero, Rubens Intheair y Víctor Castillo, además de food trucks y rastrillo, mientras que los actos centrales serán el domingo día 6 con la gran concentración de vehículos clásicos, ruta por los pueblos del municipio, comida y otras actividades.

La participación en la Retroclásica tiene un coste de 15 euros e incluye la visita a la exposición, la ruta por el municipio de 13 kilómetros, trofeos y sorteos y un pequeño obsequio. Además, se trata de un evento solidario, ya que se realizará un sorteo de una bicicleta BH clásica cuya recaudación está destinada a Esclerosis Múltiple de León.

La VI Retroclásica de La Virgen del Camino (León), que se celebrará en el marco de las fiestas de la localidad, se ha presentado este martes en la Diputación de León, en un acto que ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez; el alcalde de Valverde de la Virgen, David Fernández; David Nuevo Mata, colaborador del evento; Carlos Jesús Martínez Caballero, organizador de la iniciativa y Sandra Diñeiro, vicepresidenta de Esclerosis Múltiple León.

Emilio Martínez ha destacado que se trata de una cita consolidada para los amantes del motor y ha augurado un éxito al avento, al igual que en las anteriores ediciones.

Por su parte, David Fernández ha invitado a toda la población a disfrutar de la Retroclásica y de las fiestas de La Virgen del Camino, mientras que Sandra Diñeiro ha agradecido la colaboración con Esclerosis Múltiple León, que sirve para fomentar la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias.