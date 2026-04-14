Decenas de personas protestan en las Cortes contra las plantas de biogás en CyL: "Nos marcan como zona de sacrificio"

Manifestación en la entrada de las Cortes por las "agresiones" a CyL con plantas de biogás y biometano, así como por la situación de la sanidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas de diferentes colectivos de Castilla y León han protestado este martes, 14 de abril, frente a las Cortes, donde se celebra la sesión constitutiva de la XII Legislatura, contra las plantas de biogás y de biometano que "marcan" a los pueblos de la Comunidad como "zona de sacrifio".

Con el lema 'Basta de agredir nuestra tierra', la protesta, convocada por una veintena de entidades, ha arrancado a las 11.30 horas en la entrada del Parlamento autonómico, entre pitidos y cacerolada, con presencia de diferentes colectivos contra estas plantas, partidos políticos, entidades a favor de la sanidad pública o trabajadores del transporte sanitario.

'No es progreso, es destrucción. STOP macroplantas de biogás y macrogranjas en Castilla y León', 'Ni en tu pueblo ni en el mío. STOP biometano', 'Con nuestra salud no se juega. No queremos ser el estercolero de Europa', 'STOP biogás' o '¡Evitemos el desastre!' han sido algunas de las proclamas que se han podido leer en los carteles de los manifestantes, quienes han denunciado así las "agresiones" que afectan al medio rural, al medio ambiente y a la calidad de vida de la ciudadanía de la Comunidad.

En este sentido, una de las organizadoras de la protestas, Aurora Vilariño, procedente de Milagros (Burgos), ha subrayado que la convocatoria es una respuesta ante la "nefasta" gestión que se hace en Castilla y León, donde los pueblos se han marcado como "zona de sacrificio" por las plantas de las mencionadas energías.

"Nos quieren condenar", ha lamentado, para incidir en que ella acude en representación de las localidades afectadas por las plantas de biogás y biometano, las placas solares y las eólicas, energías que se "venden" como "renovables", lo que considera un "lavado verde".

Vilariño ha advertido de que se está "vendiendo el territorio a toda costa", pese al "impacto a nivel social", pues "la gente tiene ansiedad", y los "problemas" que se producen "en general donde se instala este tipo de infraestructuras" que promueven "la expulsión de los pueblos y también problemas ambientales", ha señalado, para reclamar a los representantes en las Cortes y en la Junta que escuchen sus peticiones.

En la misma línea, la miembro de Stop Biogás Castilla y León Mar Antón ha avisado de que se "están expoliando" los pueblos con estas energías que "no dan ni un puesto de trabajo. "Los políticos desde sus oficinas hacen normas que no valen para el territorio. Basta ya de que estos señores que cobran con nuestro dinero vendan nuestro territorio. Los territorios no son solo tierra, somos personas", ha defendido, en contra de las plantas de biogás y biometano.

La protesta también ha contado con la participación de entidades en defensa de la sanidad pública y con decenas de trabajadores del transporte sanitario de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, quienes han alertado de su situación laboral.

El secretario de transporte sanitario en CGT, Raúl Arnáez, ha alertado de la "precaria" situación de los trabajadores de este sector que está "en manos de empresas privadas", lo que se extenderá con la prórroga del contrato por dos años más, ante lo que temen "una precariedad absoluta".

"Tenemos compañeros que no llegan ni a 1.000 euros", ha criticado, para subrayar que no se puede prestar un servicio "tan urgente" de una "manera tan precaria". Por ello, han reclamado a la Junta que "intenten solucionar" esta situación que "pone en riesgo a trabajadores y usuarios".