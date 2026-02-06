Declarada situación 1 de Inuncyl en Palencia por las crecidas del Carrión, Valdavia, Cueza y Ucieza

PALENCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha declarado a las 15.00 horas la situación 1 de la fase de emergencia de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo por Inundaciones de Castilla y León (Inuncyl) por precaución y ante la situación que presenta actualmente el río Carrión, a su paso por Villoldo y Husillos, así como el río Valdavia, a la altura de Castrillo de Villavega y Abia de las Torres.

También precisa vigilancia la situación registrada por los ríos Cueza y Ucieza, en base a las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses, señala la Junta a través de un comunicado.

El delegado territorial mantiene un "contacto permanente" con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de las administraciones para coordinar las actuaciones que se están llevando a cabo.

La situación 1 de Inuncyl se declara en base a la existencia de inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles en las zonas afectadas, recuerda la Junta.

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes como notificar la situación al 112 lo antes posible, especificando la zona dónde se encuentra, las zonas que están afectadas, el nivel de agua, el número de personas afectadas y la posible evolución; retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos; abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido o circular por vías principales si se está en un turismo.

El delegado territorial ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y prudencia" de los ciudadanos para que atiendan las recomendaciones que se realicen desde las Administraciones para garantizar su seguridad. A través del portal del 1-1-2 https://112.jcyl.es de la Junta se accede a la información meteorológica, con hasta diez días de previsión, así como a la información actualizada sobre el estado de las carreteras de la red viaria de Castilla y León y de las gestionadas por la Dirección General de Tráfico.

El ciudadano también puede consultar la información actualizada en las redes sociales de la Administración Autonómica, Twitter (@112cyl) y Facebook (Centro de Emergencias Castilla y León 112), que son accesibles desde la página web del 1-1-2 https://112.jcyl.es.