Declaradas de utilidad pública y urgente ejecución las concentraciones parcelarias de Carbajosa de Alba y Piñuel

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de iniciativa privada de la zona de Carbajosa de Alba, en el término municipal de Villalcampo, y Piñuel (Zamora).

En el caso de Carbajosa de Alba, el acuerdo supone un paso que permitirá continuar con la tramitación de una actuación destinada a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y facilitar una gestión más eficiente del territorio, con una inversión prevista en 1.502.893 euros.

La concentración parcelaria afectará a una superficie de 1.438 hectáreas, pertenecientes a 363 propietarios, sobre las que actualmente existen 4.253 parcelas, tal y como ha detallado la Junta.

Tras la reorganización de la propiedad se constituirán 1.271 fincas, lo que supone reducir el número de parcelas en cerca de un 70 por ciento y aumentar la superficie media de cada finca desde las 0,34 hectáreas actuales hasta 1,13 hectáreas, con un índice de reducción de 3,35.

La actuación permitirá disponer de explotaciones con una estructura territorial más racional y reducir la dispersión parcelaria, los desplazamientos entre fincas y los costes de producción, al tiempo que facilitará el acceso a las parcelas, favorecerá la mecanización de los trabajos agrícolas y contribuirá a mejorar la rentabilidad de las explotaciones.

Entre las actuaciones previstas destaca la ejecución de una red de caminos de 58 kilómetros, diseñada para mejorar la accesibilidad a las nuevas fincas y favorecer la movilidad de la maquinaria agrícola.

La zona objeto de actuación comprende la totalidad del anejo de Carbajosa de Alba, donde predominan las superficies destinadas al aprovechamiento ganadero y las tierras de cultivo de cereal.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de Piñuel, anejo del municipio de Bermillo de Sayago (Zamora).

Esta actuación permitirá mejorar la dimensión y estructura de las explotaciones agrarias, incrementar su competitividad y facilitar el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, todo ello con una inversión prevista de 1.046.393 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

La concentración parcelaria afectará a una superficie de 1.602,60 hectáreas, pertenecientes a 198 propietarios, y supondrá una importante reorganización de la propiedad rústica de la zona.

El proceso permitirá pasar de las 2.363 parcelas actuales a 475 fincas de reemplazo, lo que reducirá de forma muy significativa la fragmentación de la propiedad. Asimismo, la superficie media de las parcelas aumentará desde las 0,68 hectáreas actuales hasta 3,37 hectáreas por finca, con un índice de reducción de 4,97, un indicador que refleja la mejora de la estructura territorial resultante.

Entre las principales actuaciones previstas figura la creación y adecuación de una red de caminos de 40 kilómetros, una infraestructura que facilitará el acceso a las nuevas fincas, reducirá los tiempos de desplazamiento y favorecerá una gestión más eficiente de las explotaciones agrarias.