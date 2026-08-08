Cortadas la AP-6 y la N-6 por el incendio de Navas de San Antonio (Segovia)

El incendio de gravedad 1 obliga a cortar la AP-6 y la N-6 a su paso por Navas de San Antonio (Segovia)

El incendio de gravedad 1 obliga a cortar la AP-6 y la N-6 a su paso por Navas de San Antonio (Segovia) - JCYL

SEGOVIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este sábado en la localidad segoviana de Navas de San Antonio que se encuentra en índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) ha obligado a cortar la AP-6 y la N-65 a su paso por el municipio, puesto que el flanco derecho del fuego se encuentra anclado a ambos bordes de la carretera, según ha informado la Junta de Castilla y León.

Las llamas se han originado a las 16.35 horas de este sábado por causas que se encuentran en investigación y a las 17.48 horas se ha declarado como IGR-1 al suponer leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

El operativo desplegado trabaja en puntos secundarios para evitar que se abra el fuego y la cabeza avanza más lentamente por el cambio de pendiente.

En el lugar trabaja un operativo formado por 29 medios aéreos y terrestres para intentar controlar el incendio. En concreto, hay tres técnicos, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, seis brigadas ELIF/BRIF, siete medios aéreos y bomberos.