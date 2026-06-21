Declarado un incendio en el Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello (Salamanca)

SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 ha recibido más de 50 llamadas desde las 14.48 horas que alertaban de un incendio en el Centro de Tratamiento de Residuos situado en la DSA-660, en la salida de Gomecello (Salamanca).

En las llamadas indicaban que había mucho humo y llamas, por lo que el 112 ha trasladado el aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León que se ha coordinado el incidente, a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a Medio Ambiente y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Los servicios de emergencia trabajan en la zona y no hay personas afectadas pero se recomienda a la población no acercarse a la zona afectada para no interferir en los trabajos de extinción.

En el caso de que haya humo en la localidad, es mejor permanecer en el interior de las viviendas con puertas y ventanas cerradas.