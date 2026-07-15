Declarado un incendio en Cubillos del Sil (León)

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

A primera hora de este miércoles se ha declarado un incendio en Finolledo, perteneciente al término municipal leonés de Cubillos del Sil, cuya causa se encuentra en investigación.

El fuego fue declarado a las 7.25 horas y se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0. En el lugar trabaja un agente medioambiental y una cuadrilla terrestre.

En la provincia leonesa también se encuentran activos los incendios de Caboalles de Arriba y Guímara, ambos provocados por rayos.