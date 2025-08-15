Incendio de gravedad 2 en Herradón de Pinares (Ávila), que corta la circulación de tren y la CL-505

ÁVILA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Herradón de Pinares, donde se encuentran más de una veintena de medios.

Este incendio se ha originado a las 13.50 horas de este viernes, 15 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 por "cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, vías férreas", según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Cerca de la zona, se ha cortado la CL-505 desde el kilómetro 3,2 en Ávila al 21 en La Cañada, en ambos sentidos, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además, Adif ha informado de que a petición del 1-1-2 de Castilla y León se ha suspendido la circulación entre Herradón-La Cañada y Ávila por el incendio cerca de las vías, motivo por el que hay trenes de Media Distancia detenidos en estaciones.

En este momento, se encuentran una veintena de medios aéreos y terrestres que intentan sofocar el fuego, cuya causa probable se desconoce.