Evacuada la pedanía de Urraca-Miguel por el incendio de El Herradón de Pinares (Ávila)

Protección Civil colabora en la evacuación de la penadía Urraca-Miguel por el incendio de El Herradón de Pinares (Ávila) - EMERGENCIAS ÁVILA

ÁVILA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pedanía abulense Urraca-Miguel ha sido evacuada en la tarde de este viernes, 15 de agosto, debido a la evolución del incendio de El Herradón de Pinares, iniciado en esta misma jornada y declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2.

La evacuación se ha decidido tras la reunión del CECOPI y la declaración de la gravedad 2, según ha informado la Junta de Castilla y León, que "ruega a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y se mantenga informada a través de los canales oficiales".

Por su parte, el Ayuntamiento de Ávila ha informado de que la Policía Local, Bomberos y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil participan en la evacuación de Urraca-Miguel, a poco más de 13 kilómetros de la capital abulense.

Asimismo, ha señalado que se ha habilitado el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de la ciudad para acoger a los vecinos desplazados.

El Herradón de Pinares se encuentra a pocos kilómetros de la localidad de San Bartolomé de Pinares, donde la pasada semana se lamentó otro fuego de gravedad 2.