Declarado un incendio de gravedad 2 en Mijares (Ávila)

ÁVILA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad abulense de Mijares, donde se encuentran más de una quincena de medios, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio se ha originado a las 18.40 horas de este viernes, 15 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 19.11 horas por poder "peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento un total de 16 medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos diez autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.