Declarado un incendio de gravedad 1 en San Vicente (León) por la posibilidad de afectar a más de 30 hectáreas

Aviso del nivel de gravedad en el incendio de San Vicente (León). - NATURALEZA DE CASTILLA Y LEÓN (@NATURALEZACYL)

SAN VICENTE (LEÓN), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de medios terrestres y aéreos trabaja para controlar un incendio con Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR) declarado en la localidad de San Vicente (León) al prever que puedan peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

El fuego se ha iniciado en torno a las 15.32 horas y se ha declarado ÍGR 1 a las 17.19, según la información de la Junta recogida por Europa Press.

Para tratar de sofocar las llamas y controlar el fuego se encuentran en el lugar, entre otros, un técnico, dos agentes medioambientales, cinco brigadas, un bulldozer, dos autobombas y tres medios aéreos.

Por el momento se desconocen las cusas que han provocado el fuego, que se encuentra bajo investigación, ni la superficie afectada.