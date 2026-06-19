Declarado un incendio de gravedad 1 en San Vicente (León) por la posibilidad de afectar a más de 30 hectáreas

Aviso del nivel de gravedad en el incendio de San Vicente (León).
Aviso del nivel de gravedad en el incendio de San Vicente (León). - NATURALEZA DE CASTILLA Y LEÓN (@NATURALEZACYL)
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 junio 2026 18:05
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   SAN VICENTE (LEÓN), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Una quincena de medios terrestres y aéreos trabaja para controlar un incendio con Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR) declarado en la localidad de San Vicente (León) al prever que puedan peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

    El fuego se ha iniciado en torno a las 15.32 horas y se ha declarado ÍGR 1 a las 17.19, según la información de la Junta recogida por Europa Press.

   Para tratar de sofocar las llamas y controlar el fuego se encuentran en el lugar, entre otros, un técnico, dos agentes medioambientales, cinco brigadas, un bulldozer, dos autobombas y tres medios aéreos.

   Por el momento se desconocen las cusas que han provocado el fuego, que se encuentra bajo investigación, ni la superficie afectada.

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