Declarado el índice de gravedad 1 en sendos incendios en Soto de Cerrato y Valdeolmillos (Palencia)

IGR 1 en Soto de Cerrato (Palencia).
IGR 1 en Soto de Cerrato (Palencia).- JCYL
Europa Press Castilla y León
Actualizado: domingo, 19 julio 2026 20:24
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PALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)

   La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio en Soto de Cerrato (Palencia) y en otro en Valdeolmillos (Palencia), según datos de la plataforma de información de Incendios Inforcyl.

   El incendio de Soto de Cerrato se ha originado a las 15.37 horas de este domingo y se ha elevado a IGR 1 a las 18.36 horas al peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas. En este momento, una veintena de medios aéreos y terrestres trabajan en el lugar para sofocar el fuego, cuya causa se investiga.

   Por otro lado, el fuego de Valdeolmillos se ha originado a las 16.18 horas de este domingo y se ha elevado a nivel 1 a las 18.37 horas, mientras congrega a 14 medios terrestres y aéreos.

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