Declarado un incendio intencionado de gravedad 1 en Canseco (León) con una veintena de medios desplegados - JCYL

LEÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal intencionado en la localidad leonesa de Canseco, en la comarca de La Robla, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1) y hasta el lugar se ha desplazado casi una veintena de medios para luchar contra su avance.

El fuego se ha originado a las 14.45 horas y se ha elevado a IGR 1 a las 17.42 y la causa probable del incendio apunta a la intervención humana, según los datos de la plataforma de incendios de la Junta, Inforcyl, recogidos por Europa Press.

En el lugar se encuentra casi una veintena de medios aéreos y terrestres, incluidos un técnico, cuatro agentes medioambientales, seis cuadrillas terrestres, tres autobombas, una brigada ELIF y BRIF y hasta cuatro helicópteros e hidroaviones.