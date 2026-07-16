Declarado un incendio en Lois (León)

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio permanece activo en Lois, en el término municipal leonés de Crémenes, desde las 17.45 horas de este jueves por causas que, por el momento, se encuentran en investigación.

En las labores de extinción participan en estos momentos tres agentes medioambientales, una cuadrilla helitransportada y un medio aéreo, según la plataforma Inforcyl.

La superficie afectada se encuentra en perimetración y el fuego se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0), al no suponer en estos momentos peligro para personas o bienes distintos a los de naturaleza forestal y el daño esperable es reducido.

Además, en la provincia de León se encuentran activos dos incendios desde ayer en Grajal de Campos y Sahagún y otro ya estabilizado en la localidad berciana de Santibáñez de Montes.