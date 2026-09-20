Declarado un incendio en una nave industrial alimentaria de Olmedo (Valladolid) sin registrar heridos

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado a última hora de la tarde de este domingo en una nave perteneciente a una planta de tratamiento de productos alimentarios ubicada en el polígono industrial José Antonio González Caviedes, en el municipio vallisoletano de Olmedo.

El incidente se ha saldado sin que se hayan registrado daños personales ni heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La voz de alarma se ha recibido en torno a las 18.05 horas y tras el aviso, el 112 ha alertado de inmediato a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente.

Por parte de la Junta, según los datos reflejados en la plataforma del operativo de incendios (Inforcyl), el fuego se sitúa con hora de inicio oficial a las 18.02 horas.

Para apoyar en las labores de control y extinción en la zona del polígono industrial, Medio Ambiente ha desplegado medios que incluyen una cuadrilla terrestre y una autobomba, con un total de tres medios asignados.

El incendio permanece clasificado como activo con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) de nivel 0 y sus causas probables se encuentran en fase de investigación.