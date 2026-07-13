Declarado un incendio en una vivienda en Valladolid

Archivo - Autoescala de los Bomberos de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Valladolid trabajan en un incendio declarado en una vivienda ubicada en la calle Alamillos de la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 y de Bomberos.

El suceso se ha producido a la altura del número 8 de la citada calle minutos antes de las 13.46 horas, cuando una llamada ha informado de que salía humo por las ventanas de una de las viviendas del bloque y se señalaba la posibilidad de que hubiera una persona atrapada en su interior.

El operativo se ha puesto en marcha después de que un inquilino de 70 años pulsase un dispositivo de teleasistencia y, al ir a comprobar la situación, se observara el humo que salía de la vivienda.

Así, se ha dado aviso a la Policía Municipal y los Bomberos de Valladolid, que han enviado tres dotaciones y un vehículo de mando, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.