Declarado el índice de gravedad 1 en un fuego en Quintela (León)

QUINTELA (LEÓN), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1) en un incendio que afecta desde la mañana de este viernes a la localidad leonesa de Quintela, perteneciente al municipio de Balboa, según datos de la web Inforcyl.

El fuego, identificado en la mencionada web como 'Villafeile-Lamagrande-Quintela' --se trata de tres poblaciones cercanas-- se ubica próximo al tercero de los núcleos.

Las llamas se han originado a las 7.10 horas de este viernes por causas que se encuentran en investigación y a las 18.29 horas se ha declarado como IGR-1.

El operativo desplazado al lugar para intentar controlar el incendio está formado, según datos a última hora de la tarde, por 19 medios, tres de ellos aéreos.