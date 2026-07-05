Declarado índice de gravedad 1 en un incendio en Ribota de Sajambre (León)

Incendio en Ribota de Sajambre (León). - JCYL

LEÓN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio activo desde el pasado 26 de junio en Ribota de Sajambre (León) se ha elevado a Índice de Gravedad Potencial(IGR) 1 y congrega en la mañana de este domingo a una decena de medios que trabajan para sofocarlo.

El incendio se originó, probablemente de forma intencionada, en la mañana del mencionado día, y se elevó a gravedad 1 a las 20.30 horas del sábado 4 de julio al requerir medidas de protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal y previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo, así como poder suponer un impacto relevante en el patrimonio de la zona.

Los trabajos de extinción presentan dificultad al tratarse de una zona con pendiente elevada, que impide el trabajo terrestre y dificulta descargas aéreas por peligro de desprendimientos, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Este fuego provocó en la noche del sábado que se cortara la N-525 en el kilómetro 127, dentro del término municipal de Oseja de Sajambre, debido al humo, si bien en la actualidad dicha carretera ya está abierta.

Por otro lado, el incendio de Casavieja (Ávila), activado y declarado en gravedad 1 en la tarde del sábado, ha bajado su peligrosidad y ya está controlado, con cuatro medios aún en la zona, mientras la causa aún está en investigación.