Declaran nivel 1 un incendio en Muelas del Pan (Zamora) por restricciones para la poblacion

Captua del aviso en la web de la Junta. - INFORCYL

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio de Muelas del Pan (Zamora) por "leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras".

En la zona se encuentra desplegado un operativo formado por más de una veintena de medios formado por siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldózer, y dos brigadas helitransportadas, además de cinco medios aéreos.

Las llamas se han originado a las 11.15 hoas por causas que se investigan, según informa la Junta a través de sus canales de difusión.