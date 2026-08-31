Decretado nivel dos para un incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora)

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ZAMORA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios intenta sofocar un incendio en Pozuelo de Tábara (Zamora) decretado con Índice de Gravedad (IGR) 2, debido a su próximidad a dos vías como la N-630 y la A-52 y también al núcleo urbano de este municipio zamorano.

Los canales de difusión de la Junta, de los que se hace eco Europa Press, informan que las llamas se han originado a las 12.43 horas por motivos que se investigan.

Sobre el terreno trabajan dos técnicos, cinco agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, tres autobombas, dos bulldócer y seis brigadas helitransportadas, además de cuatro medios aéreos.