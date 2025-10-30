'Deep Purple' repetirá trece años después como cabeza de cartel de Músicos de Naturaleza

Archivo - La banda Deep Purple durante su concierto en el Alma Festival de Madrid, a 13 de junio de 2024. - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Deep Purple', una de las bandas "más influyentes" de la "música y el rock mundial", repetirá como cabeza de cartel en la próxima edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 4 de julio en la localidad abulense de Hoyos del Espino, trece años después de su primera presencia en este concierto.

Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en rueda de prensa en la que ha destacado que con este grupo, Músicos de la Naturaleza mantiene su carácter "internacional".

Suáre-Quiñones ha recordado que este festival tiene una "doble finalidad", la "dinamización económico-social de la zona" y la "promoción turística de Gredos y ese espacio natural maravilloso y que supone fomentar el conocimiento del territorio a través de este concierto".

"El concierto se va a celebrar el sábado 4 de julio, cuando históricamente se hacía más tarde. Pero hemos atendido una petición de la zona del territorio, de los hosteleros, de las personas que viven allí que entienden que es bueno anticiparlo para anticipar la actividad económica y social en los distintos establecimientos", ha añadido.

En este contexto, ha admitido que el hecho de anunciar a la banda inglesa sin tener cerrado todo el cartel se debe a que "mañana" va a anunciar su gira mundial y en ella aparecerá este concierto.

En cuanto a la segunda formación, Suárez-Quiñones ha adelantado que está "apalabrada y comprometida, pero no firmada", por lo que ha emplazado a anunciarla en la primera quincena del mes de noviembre donde también se dará detalles de la venta de entradas para el concierto.

'Deep Purple' ya estuvo en 2013 en Músicos de la Naturaleza. "Estamos hablando de una formación que no necesita mucha presentación. Es una de las bandas pioneras del heavy metal y el hard rock que en su primer paso por este concierto estuvo acompañado por Rosendo. Ha vendido 150 millones de discos y está calificada como la quinta banda más influyente de la historia de la música", ha añadido.

Músicos en la Naturaleza se desarrolla desde 2006 y ha contado con la participación de algunas de las "leyendas" de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Bryan Adams, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores ÓRiordan, Rod Stewart, Texas o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral o Nacha Pop.

En estas 18 ediciones más de 190.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona en torno a los 30 millones de euros.

"Una iniciativa medio ambientalmente sostenible. Que ser realiza en una finca donde se realizan numerosas actuaciones preventivas y que queda limpia al día siguiente", ha finalizado.