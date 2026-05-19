Delegación del Gobierno niega la existencia de bandas latinas en CyL y habla de "imitadores"

Archivo - Nicanor Sen, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha negado la existencia de bandas latinas en Castilla y León y habla de "imitadores" y "bandas juveniles", al tiempo que ha apelado a no generar "preocupación ante la población".

Sen, que han visitado el Parque Arqueológico Villa Romana de Saelices el Chico, en Salamanca, se ha referido a los últimos episodios violentos en Valladolid, el último en Moreras en la madrugada del domingo, con tres jóvenes heridos en una reyerta en la que se utilizaron armas blancas.

"Castilla y León no tiene bandas latinas", ha zanjado el representante gubernamental, que ha explicado que este tipo de organizaciones están "perfectamente estructuradas", cuentan con "un líder o con los que proceda" y tienen a un grupo de personas "que delinquen con un objetivo", características que, a su juicio, no se dan en la Comunidad.

De ahí que Sen haya hablado de "imitadores" de este tipo de grupos, para destacar que Castilla y León es la quinta autonomía "más segura" y apelar a no "generar o crear preocupación ante la población".

"No existen en Castilla y León bandas latinas, estamos hablando de personas a título individual que pretenden ser imitadores de esas bandas latinas, pero como tal no se dan ni las condiciones, ni las circunstancias, ni los hechos para que se puedan considerar como bandas latinas", ha reiterado para acotar los últimos altercados a "peleas entre bandas juveniles" derivadas de de "problemas de pareja, novias...".

"Pero nunca, jamás, nunca se ha dado un caso de una banda latina en Castilla y León. Hasta la fecha ni han existido ni existen en la actualidad bandas latinas", ha argumentado.