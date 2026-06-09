Delegado Gobierno advierte de que "ningún pacto puede estar por encima de la Constitución"

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Ser, ha advertido hoy de que ningún pacto --en referencia al firmado por PP y Vox para la gobernabilidad de la autonomía--- puede estar "por encima de la Constitución o de las leyes que amparan los derechos y libertades de los ciudadanos.

En declaraciones posteriores a la intervención del candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Sen se ha mostrado "respetuoso", "como no puede ser de otra manera", con la "aritmética democrática". Algo que no es óbice, en sus palabras, para respetar "Constitución y derechos y libertades" individuales.

"Una cosa muy diferente es firmar un pacto, otra cosa también muy diferente es repartir las consejerías y otra cosa muy diferente es gobernar", ha argumentado para finalizar que el Gobierno de España estará "muy pendiente" de que todas aquellas leyes que se vayan a tramitar no supongan un "retroceso en derechos".