Delgado y Girón miran al pasado colonial canario para reflejar los yugos del presente en 'Las islas afortunadas'

Los directores Samuel Delgado y Helena Girón, junto a la actriz Luisa Ahl Laabiad en la presentación de 'Las islas afortunadas'. - GOYO CONDE - SEMINCI

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cineastas Samuel M. Delgado y Helena Girón miran al pasado colonial de las áridas Canarias en el drama sensorial 'Las islas afortunadas', en la que invitan a reflexionar sobre los yugos del presente y el aprovechamiento de recursos esenciales para ejercer poder.

La película se ha estrenado este martes, 27 de octubre, en la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde compite por la Espiga de Oro programada dentro de la Sección Oficial, que además acoge su premiere nacional.

El segundo largometraje de Delgado y Girón tras 'Eles transportan a morte' traslada al espectador a la árida isla de La Graciosa en el siglo XV, tras la conquista normanda respaldada por la Corona de Castilla. En el desértico paisaje, la esclava norteafricana Fátima (Luisa Ahl Laabiad) sirve a un decadente marqués (Lou Castel), quien controla la única fuente del valioso recurso del agua.

Como se plantea en el inicio, en esta isla se encuentran atrapados repobladores y esclavos en una aparente paz, la cual se rompe con la rebelión del pueblo, que toman los bienes del marqués. Esta victoria se desvanece cuando secan el pozo de agua y la sequía azota la isla, ante lo que solo queda la supervivencia. Fátima, embarazada y llena de culpa, decide emprender un viaje para intentar salvar a esta comunidad.

Los cineastas regresan así a un territorio habitual en su filmografía, como son las Islas Canarias, que se sienten a través de su paisaje visual y sonoro, pero lo hacen a partir de la ficción y la épica, con un acertamiento al tono de las películas de aventuras. Todo ello, con el objetivo de enfocar relatos coloniales y la repoblación de estas islas desérticas en protagonistas "no habituales".

El filme, no obstante, no es ajeno al interés documental de los codirectores, quienes han llevado a cabo una larga investigación de los relatos de la conquista -- con la revisión de crónicas como 'Le canarien'-- y actas notariales. Así, han podido imaginar este "universo de convivencia", uno "oculto por los grandes relatos de conquista".

NUEVOS REFERENTES PARA HABITAR EL PRESENTE

"Ese juego de intrahistoria siempre es algo que nos fascina porque nos permite generar nuevos referentes para habitar nuestro presente", ha apostillado el codirector, quien ha incidido, asimismo, en que apuesta por "películas en un pasado histórico para pensar sobre el presente y el futuro".

En este sentido, ha destacado el contexto de Fátima como esclava y su viaje, en el que se enfrenta al mar, una escena que remite a la ruta atlántica, una de las "más mortíferas del mundo" en el pasado y en el presente actual.

"Esa ruta es la que transitaron las personas esclavizadas desde el inicio de la esclavitud, desde cuando comenzó el tráfico de seres humanos en el norte de África. Que geopolíticamente esas rutas y esos vientos hayan sido los mismos que han transitado cuerpos precarios a lo largo de distintos momentos históricos, es algo que nos hace entender nuestro presente", ha señalado Delgado, que ha vinculado así este entorno con el drama migratorio: "La imagen de una mujer embarazada en medio del mar nos remite directamente a las situaciones que se viven hoy en día".

Asimismo, ha incidido en la idea del dominio de los recursos, en este caso de algo "tan esencial como el agua". "Esta película está ambientada en el pasado, pero si le cambiáramos la ambientación un poco, podría ser el futuro. El dominio de los recursos sigue estando en las manos del poder y es el motivo por el cual se materializa y se manifiesta el poder. en Canarias hay una tradición muy importante de dominio sobre algo tan esencial como es el agua, a diferencia de en otros lugares del Estado", ha incidido el cineasta.

En este sentido, Girón ha aseverado que la época que se plasma en el filme, el siglo XV, es el "origen del capitalismo colonial", un ámbito que han indagado en este propuesta y que invitan a reflexionar: "Nos interesaba indagar en ese paso del feudalismo al capitalismo colonial que de alguna manera origina este sistema económico, social y cultural de hoy en día".

TURISTIFICACIÓN DE CANARIAS

Precisamente, en esta cuestión enmarcan el título elegido en tono irónico para el largometraje, 'Las islas afortunadas', mito griego por el que se aludía a este enclave. En la película, los personajes no viven experiencias que puedan considerarse como tal en esta tierra vendida falsamente como florecientes, lo que se conecta en la actualidad con la desigualdad que enfrenta a causa de problemas como la turistificación.

"En los siglos XV y XVI, para el proceso de colonización y repoblación, fue un acicate para que la gente fuera a un supuesto ese supuesto paraíso. Y después, con el tiempo, se siguió utilizando un poco este mito que viene del mito griego. Ahora, con el turismo, personas de diferentes partes de Europa vienen a estas islas que verdaderamente están viviendo un momento terrible", ha aseverado Girón sobre esta idea que influyó en la elaboración del guion.

Por otro lado, los cineastas ha incidido en la construcción del sonido en la película, un trabajo en el que tenían una "paleta muy reducida" al retratar un paisaje que se "seca poco a poco". Así, los sonidos de la arena, el agua y el viento acompañan las voces de los personajes, en las que también se ha intentado apostar por la musicalidad.

En este aspecto, Delgado ha puesto en valor la sonoridad de la voz de Lou Castel, quien dudo en aceptar el papel al encontrarse retirado, pero finalmente decidió hacerlo por su interés por la sonoridad del español, tal y como ha explicado.

Asimismo, ha reivindicado el trabajo de Ahl Laabiad, quien en el papel de protagonista lleva sobre sí el peso de la película, a la que se unió al comprender que abordaban una historia sobre sus "propios orígenes".

También han participado en la presentación la productora Marina Alberti (El Viaje Films) y José Alayón. Este último ejerce también como director de fotografía, un apartado del que ha destacad la complejidad de captar los interiores para contextualizar históricamente.

La ambientación, precisamente, resalta por su cuidado en la propuesta de Delgado y Girón, que optan al máximo premio del certamen vallisoletano con esta obra que tuvo su estreno mundial en la seción Discovery del Festival de Toronto.