Denunciado un conductor de patinete que circulaba a 88 kilómetros por hora en San Andrés (León)

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) durante uno de los controles realizados en los últimos días. - AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN)

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) ha interpuesto una denuncia contra el conductor de un patinete que circulaba a 88 kilómetros por hora en el municipio.

Esta es una de las 35 denuncias tramitadas en el municipio de San Andrés desde la entrada en vigor hace siete días de la nueva normativa de la DGT sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en el marco de los controles realizados por la Policía Local.

La infracción más repetida ha sido circular sin casco, con once denuncias. A ella se suman nueve denuncias por carecer del seguro obligatorio, nueve por no estar inscritos en el Registro y dos por circular sin matrícula, según fuentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Los controles han permitido detectar además situaciones "especialmente graves" como la del conductor de patinete que circulaba a 88 kilómetros por hora o un vehículo que había sido manipulado para superar los 25 kilómetros por hora.

Durante la primera semana de aplicación de la nueva normativa también se han localizado dos patinetes que habían sido sustraídos, lo que ha permitido intervenir sobre vehículos que figuraban como robados. Además, trece VMP han sido retirados de la vía pública como consecuencia de las actuaciones realizadas.