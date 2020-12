Denunciado un hombre por cazar una liebre en una zona vedada en Palazuelos de Eresma (Segovia)

SEGOVIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes Medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de la comarca forestal de Navafría han denunciado a un cazador al que localizaron en una zona vedadada cuando portaba la pieza de una liebre abatida, en una finca particular en el término municipal de Palazuelos de Eresma (Segovia).

Según han informado fuentes de la Delegación Territorial, los agentes sorprendieron al cazador el pasado domingo 6 de diciembre tras escuchar varios tiros que procedían de una zona vedada para la caza. Poco después observaron al cazador con dos perros, por lo que realizaba la actividad ilegalmente.

Posteriormente, se procedió a identificar al denunciado y redactar la correspondiente denuncia, además se le decomisó la pieza de caza abatida y el arma empleada para su caza.

El infractor cazaba en el interior de una finca particular que no pertenecía al coto de caza, ya que se trata de un vedado, un terreno donde se prohíbe la caza al no estar incluida dentro del coto de caza autorizado del término municipal.

El pasado 25 de octubre comenzó la época hábil de caza general en Castilla y León, modalidad de caza menor con gran valor cinegético para los aficionados de la provincia de Segovia.

Antes del inicio de la temporada y durante toda la campaña, los agentes medioambientales intensifican los servicios de vigilancia en esta materia para intentar garantizar que la caza se realice de acuerdo a la normativa que la regula tanto en los cotos de caza como en los vedados y zonas de seguridad.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta ha aprovechado para hacer un llamamiento a los ciudadanos, cazadores y gestores de acotados para que, si descubren este tipo de prácticas ilegales lo pongan en conocimiento de los agentes de la autoridad.