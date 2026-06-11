Denunciado un joven en Ávila por conducir sin carné y causar un accidente al no ceder el paso

ÁVILA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Policía Local de Ávila han denunciado a un vecino de la ciudad, de 22 años, que iba al volante de un turismo sin carné y que no respetó un ceda el paso, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos se produjeron a raíz de un accidente entre dos vehículos, ocurrido a las 17.35 horas de este miércoles en la calle Eduardo Marquina. Los efectivos de Policía Local que acudieron al lugar requirieron al conductor del vehículo causante del accidente que acreditara estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa para conducir vehículo a motor o ciclomotor.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se constató que el conductor, con domicilio en Ávila, no presentaba documento ni autorización administrativa alguna que le autorizara a la conducción del vehículo. Por ello, se informó a esta persona de los derechos que le asisten como posible autor de un delito contra la seguridad vial recogido en el Código Penal.

Igualmente, se le denunció administrativamente por no ceder el paso en una intersección regulada por señal vertical de ceda el paso con peligro.